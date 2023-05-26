MC張天賦望跳級挑機富豪榜 陳蕾被暗插賴貓搶人難睇 「如果出茅招我…
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Viu1HK報導：MC張天賦望跳級挑機富豪榜 陳蕾被暗插賴貓搶人難睇 「如果出茅招我會鬧佢！」
MC張天賦今日現身尖沙咀海旁出席活動，仲即場獻唱《記憶棉》、《世一》，令MC諗起之前busking嘅日子。一身冬季牛記嘅MC笑話跟隨咗「沒有夏天」傳統，自嘲有對「甲組腳」唔方便當眾公開，不過私下嘅街坊look都仍然係短褲加踢拖！
講起MC成首位香港男藝人殺入《福布斯》30歲以下嘅精英榜，佢話既震驚又開心，同時亦感壓力，覺得要更努力先對得住個獎。MC又搞笑話下個目標係豪富榜，果然有料到呀！
《全民造星V》最近熱播，MC指有幾位busking朋友都有參加，有交流參賽心得，而提起有參賽者自稱似MC，甚至演繹《小心地滑》，MC話多謝模仿「不過MC得一個！」霸氣度Max！至於老友陳蕾疑被陳子豐出post暗示出茅招搶人難睇，MC指見到人才當然要爭取，但佢都會返去睇返節目，如果老死真係出茅招會鬧佢咁話喎！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]