MIRROR12缺1AK拗柴先行撤退Anson Lo收姜濤示愛相當冧Edan…
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Viu1HK報導：MIRROR12缺1AK拗柴先行撤退Anson Lo收姜濤示愛相當冧Edan笑Jer似章魚?
MIRROR喺《Chill Club推介榜年度推介22/23》掃7獎成大贏家，騷後12缺1受訪，隊長Lokman指副隊長AK喺跳《RUMOURS》大拗柴，忍痛表演完之後就先撤退唞吓。講到成員們最近輪住腳傷，Lokman緩和氣氛搞笑話運氣差！
冧莊攞男歌手金獎嘅「教主」Anson Lo、三連霸男歌手銀獎嘅姜濤、男歌手銅獎兼唱作人銀獎嘅Ian、以及男新人金獎嘅Jeremy逐個分享得獎感言。講到姜Admin喺台上開肉麻mode向11位兄弟真情流露，佢笑話係臨時想表達，因為私下肉麻唔到；教主一副冧樣話收到姜Admin嘅示愛好surprise，又笑指私下會拎啲被分化新聞開玩笑，又自爆攞完男金一落台就打畀教母，兩母子哭成淚人心情激動！
最後「金Jer」阿Jer同Jeremy都有開心share上《THE FIRST TAKE》嘅感受，爛gag Edan再次出動話見到有日本人留言Jer似某種生物，之後又竟然畀到機會佢宣傳新歌喎，係有啲料到嘅！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]