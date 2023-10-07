現場實況MIRROR澳洲返港好開心 姜濤鬼馬玩反拍 Edan超精靈 A…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR澳洲返港好開心 姜濤鬼馬玩反拍 Edan超精靈 Anson Lo狂擦飛機餐嗌飽現場實況
Welcome back MIRROR！12子飛墨爾本拍團綜一星期，今晚喺3號波下返港，機場核心外圍早被鏡粉們愛的佔領，舉晒banner咁迎接偶像回來！
12子行VIP通道出機場，約晚上11點分批步出，先行步隊係正、副隊長Lokman、AK，仲有Alton！AK首新歌《Blue Monkey》MV啱啱首播，本尊話未睇，講到佢喪晒胸肌、腹肌，AK謙虛話「少少！」Alton亦再度回應後援會admin team解散一事，指冇影響拍攝心情，之後等admin team再安排。
跟住出嚟嘅係老虎仔Tiger，問佢玩得開唔開心，佢極速豎起手指公，又對成個trip過程大賣關子！「雙Jer」Jer、Jeremy繼續行孖咇，兩個都拎住袋手信，睇嚟滿載而歸！其中Jer爆行程好刺激，完全冇瞓過覺咁款添！Stanley同皮皮緊隨其後，勁有默契晒V就一齊上車離開！
下一part離開嘅就係登神！睇「教主」Anson Lo個story，佢回程又擦足5餐，見到傳媒即刻摸住個肚嗌好飽，「落機E」Edan搭完長途機都勁精靈又醒神！壓軸孖住走嘅分別係Ian同姜濤，見姜Admin個樣有啲攰，但出嚟嗰陣都不忘鬼馬反拍大家，最後問到係咪一返嚟就開行turbo生「第十三胎」？佢即刻畀咗個ok手勢，姜糖等你呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK