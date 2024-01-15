現場實況MIRROR演唱會開鑼 Do姐伊健送花籃熱情鏡粉嗌爆亞博 姜…
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Viu1HK報導：現場實況MIRROR演唱會開鑼 Do姐伊健送花籃熱情鏡粉嗌爆亞博 姜糖神徒聲勢大 頭巾兵團用草泥馬撐「撞樣」Lokman最搞笑
尖叫！16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》今晚喺亞博正式開鑼！
除咗12成員嘅 FC喺主要扶手電梯位置設有巨型廣告牌外，12子嘅FC都各出奇招設計特色應援攤位，以姜糖同神徒嘅聲勢最浩大；最驚喜係見到頭巾兵團搵嚟「撞樣」嘅草泥馬嚟撐Lokman，令小編會心微笑呀！大合照時，各大鏡粉又落力嗌口號，唔止feel到大家嘅passion，簡直係full of passion，嗌到Hall 3地震咁款呀！
此外，最錫MIRROR嘅Do姐送上花籃祝賀，仲有鄭伊健、林海峰、成龍同Bob爺等，威呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK