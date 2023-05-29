姜濤借《Dummy》敲醒自己️ 要做個 「聽到人哋講嘢嘅Artist」 特地…
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Viu1HK報導：姜濤借《Dummy》敲醒自己️ 要做個 「聽到人哋講嘢嘅Artist」 特地邀羅志祥排舞老師大目編舞
等到喇！等到喇！姜濤今年第一首派台作《Dummy》MV已上架，今次新歌係佢喺叱咤頒獎禮演出後嘅自醒作品，佢話「叱咤之後，對於自己好多表現都好唔滿意，所以希望出一隻自嘲嘅歌，同時藉歌曲提醒自己要保持清醒，觀眾無論鬧或讚，我都能夠勇於去接受。」
至於MV方面，姜濤聽咗好多朋友嘅意見，邀請台灣鬼才導演伍致綸Ares Wu操刀，佢曾經執導五堅情嘅《MOON LANDING 月面著陸》同ALL IN 5《PRINCE》等MV，而佢今次為《Dummy》展現豐富嘅藝術美。姜濤亦希望藉住木偶題材去講返自己，喺過去一段時間都慢慢變成一個木偶，自以為可以做到好多嘢，而唔知自己係一個被操控嘅木偶，希望自己可以覺醒，可以變成一個聽到人哋講嘢嘅Artist。
而舞蹈方面，姜濤請嚟自己偶像羅志祥嘅御用排舞老師大目為《Dummy》編舞，姜濤話「喺台灣甚至香港，所有排舞老師都識大目，佢係一個非常有經驗嘅排舞老師，所以非常榮幸有佢嘅參與，而今次有台灣團隊參與，都俾我好多新感覺、新體驗。」不過喺舞步中敲頭嘅動作，原來係姜濤自己構思出嚟，「一聽到〈Dummy〉嘅前奏時，第一時間就諗到敲頭、敲醒自己嘅動作，所以我有同大目老師講，我想將呢個動作放喺Signature Move入面。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]