MIRROR扮鬼扮馬拍MV放笑彈望衝出香港開騷慰海外鏡粉現場實況…
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Viu1HK報導：MIRROR扮鬼扮馬拍MV放笑彈望衝出香港開騷慰海外鏡粉現場實況
為咗迎接11月3號成軍5周年嘅大日子，MIRROR最新團歌《Catch a Vibe》今晚上架，除咗靚仔造型，12子仲分成4組，扮鬼扮馬放笑彈！扮演看更嘅姜濤，負責看守演蠟像嘅Stanley同Jeremy，姜濤仲加插「大表姜」日常，捉實Stanley送豬嘴，又發表另類「愛的宣言」，笑Cry呀！
至於AK就以復古浮誇Look做80年代Game Show主持人，同參賽者Frankie、Jer、Tiger玩遊戲。Anson Lo則飾演精神有問題嘅科學家，同大懵科學家Ian，捉咗落街買餸嘅Edan去做實驗。而IT Look嘅Alton，其實係速遞員，負責搬運「貨物」Lokman，創意十足！Lokman要喺1.2米高嘅箱入面做Freeze動作，直認係挑戰自己嘅極限！
除咗推出新歌，12子仲分享心底話，思考喺未來有咩突破，大家異口同聲話想衝出香港，去外國開騷同拍節目，各位海外鏡粉有福喇！想知道MIRROR有咩同各位鏡粉講，快啲睇訪問喇喂！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK