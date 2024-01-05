4鏡處男Solo歌準備MIRROR演唱會表演 Lokman效法多啦A夢學放…
鏡粉今日有排開心喇！隊長Lokman楊樂文、Alton王智德、Tiger邱傲然同Frankie陳瑞輝終於處男下海，趕喺MIRROR演唱會前同日推出Solo歌，suprise！Lokman嘅《如果電話亭》玩味濃，等佢自己介紹吓「就好似多啦A夢嘅法寶，同時亦貫徹歌曲主題，想大家做事唔使咁認真，自己覺得點就點，想諗乜就諗乜，想講乜就講乜，想玩乜就玩乜，如果係咁就發達喇！」Lokman話想借首歌審視自己，「自己係一個認真同太有條理嘅人，有啲moment會好辛苦，呢首歌叫自己試下亂諗嘢唔好咁有條理，放鬆下！」
而Alton就以佢擅長嘅Rap詞製作《非物質文化遺產》，「做呢首歌時諗起一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽下我嘅故事。我嘅故仔其實對於大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」
Tiger就鍾情美式搖滾唱《Alright》「係一個好有意思嘅Project，由開始寫、錄製都有參與，結他有部份我自己彈。呢首歌講嘅係入行呢幾年嘅心路歷程，一啲人一啲事，有感覺嘅人睇咗就有感覺。」但竟然被家人朋友指聲底似謝霆鋒喎！「有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」
至於顏值擔當嘅皮皮Frankie梗係要唱抒情歌啦，歌名《皮思苦》好有意思「出道5年，做過大大小小節目，拍過廣告、劇集，做過好多嘢，而觀眾好敏感，會記得我哋做過啲乜講過乜，有啲可能係節目效果，純粹小誤解，但累積上嚟可能變成大誤解，但唔緊要，做得自己自然舒服，大家又睇得舒服，唔使理咁多人設嘅嘢！」
而因為12子都忙緊綵排演唱會，呢4首新歌MV稍後先可推出，鏡粉們聽住歌仔先啦！想知更多4子講咩？睇片啦！
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