MIRROR 5周年玩盡主題樂園AK率先扮Elsa ️ 姜濤食暈浪丸迎戰…
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Viu1HK報導：MIRROR 5周年玩盡主題樂園AK率先扮Elsa ️ 姜濤食暈浪丸迎戰機動遊戲「新牌仔」Jer買波子被團欺AL反問「一炮過呀？」
MIRROR生日快樂！12子今日喺主題樂園舉行《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，同1,2000名鏡粉齊齊慶生！12子分享會同Fans玩咩遊戲，要玩「小小世界」嘅姜濤，仲話準備咗暈浪丸；最近畀小編「導」咗睇《Moving》嘅姜Admin，不斷自動波玩飄浮，向被指撞樣嘅李正河致敬，心情大靚！
至於Edan就無懼鼻哥窿成焦點，預咗有大量黑圖，仲晨早就同Stanley互相傷害。AK仲講明會喺花車巡遊扮Elsa，又預演咗一系列公主動作，笑Cry呀！
不過，最經典嘅部分當然係Jer再成「團欺」，因為最近榮升車主，仲要第一部車就買名貴「波子」，兄弟即開啟「互Mean Mode」，狂窒阿Jer，Anson Lo仲爆金句問「一炮過呀？」完美KO！Ian、Lokman同AK仲話想同Fans一齊睇《冰上火花》，想睇吓MIRROR點樣暴走團欺阿Jer，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK