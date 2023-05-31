錄《THE FIRST TAKE》驚到暈 全靠金Jer️照住 Jeremy感…
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Viu1HK報導：錄《THE FIRST TAKE》驚到暈 全靠金Jer️照住 Jeremy感激Ian公開爭取開騷好窩心！️
MIRROR成員Jeremy李駿傑今日出席時裝活動，獲大批Unicorns撐場，暖男Jeremy仲行近Fans揮手、收花兼大合照，相當寵粉！
Jeremy除咗分享穿搭風格外，仲自爆經常同「潮流教主」Anson Lo交換時裝經。至於Solo Concert，米米坦言忍口最辛苦，仲會加快出歌速度嚟開騷，下月中就會推出一首慢歌喇！講到今次開騷，Jeremy公開鳴謝呢位隊友，係咪好想知呢？
另外，Jeremy講返去日本錄《THE FIRST TAKE》嘅感受，大大力感謝位「神隊友」Carry，想知係邊兩位隊友「被點燈」？睇咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]