MIRROR首推英文團歌《RUMOURS》12子進軍海外各有感想 …
MIRROR衝出香港，首度推出全球發行英文單曲《RUMOURS》，MV特別揀選咗舊式理髮店、天際100(Sky 100)以及香港大球場作拍攝場地，為MV更富香港特色。今次《RUMOURS》有別於過往MIRROR的作品，係一首情歌，Lokman表示「好簡單，追女仔，用「Rumours」一字，就係想問你，有冇聽過關於我對你嘅謠言，我有少少鍾意你，成日幻想住你，好簡單直接嘅內容。」
對於首次錄英文歌，大家當然既興奮又緊張啦！Lokman覺得好好玩，Anson Lo就表示「今次加上Vocal Coach(聲樂教練)Andrew，成個Vibe認真得嚟加咗一點搞笑，因為每錄一句，Andrew都會讚你一句，佢係錄開國際音樂嘅人，俾佢讚我英文好，令我好自豪。」Frankie就話第一次Online錄歌好新鮮，至於Jeremy就有啲緊張！姜濤亦有新發現「特別聽到每個人唱英文嗰把聲，同平時唱廣東歌有分別，聲底會有唔同，我個人好鍾意Ian唱英文歌時把聲，比較自然。」
因為《RUMOURS》，MIRROR終於聚埋一齊跳唱，Ian都即刻變做開心仔「好耐冇一齊跳舞，一齊唱歌，大家各有各忙，所以可以聚埋一齊跳舞，係好值得開心。」對於推出英文歌進軍海外，各人都有唔同感想以及期望，其中Frankie表示「希望作品多啲人鍾意啦！可以去到其他地方做Show或者成隊一齊去派台，都好開心。」Jer則坦言「好開心，係一個好好嘅鍛鍊俾我哋每一位。」Anson Lo表示「好期待但亦好緊張，要達到國際性Level同Standard係好難，所以唔敢奢望或期待太多嘢，但盡力做到最好啦！」Jeremy最期望嘅係可以踏上韓國舞台，而Alton就一貫搞笑風格，希望借呢個機會同公司申請，睇下可唔可以搭飛機去外國做嘢嘅機會，姜濤就諗得比較長遠「希望首先得到香港觀眾嘅認可，海外觀眾係好長遠嘅事，等大家基礎好啲先再諗，而家唔諗太多。」Edan就希望呢首英文歌，可以有多一個機會俾其他聽眾了解到MIRROR，Stanley就以平常心面對，表示只係想做好作品，又未試過英文歌，所以嘗試下，可能下次試出普通話歌都唔定，只係多一個唔同語言嘅作品，不過呢首歌係真係好聽，喺Stanley心目中呢首新團歌仲排第一添！
網民點睇？
#Rumours #Mirror #Hongkongboygroup
❤It’s a nice song👍🏻 Music video is awesome either 🎉 Everyone did a good job, such is the accent and the emotion as good as well for the first English song.Especially Ian, Lockman and Jeremy! Support Mirror and keep going 🔥Wish all the best ❤❤
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