Tiger首執導短片碌爆兄弟咭 Lokman由副導轉男角 AK貪玩幫手好稱…
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Viu1HK報導：Tiger首執導短片碌爆兄弟咭 Lokman由副導轉男角 AK貪玩幫手好稱職
Tiger邱傲然@MIRROR最近獲鮮浪潮邀請，為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》。今次是Tiger繼MIRROR《破鏡》MV後再擔任導演一職，更獲MIRROR兄弟及不少圈中好友如岑珈其、梁祖堯等力撐，不收分文演出，早前6場門票開售即被秒殺，大會今日宣布再加開7場。
Tiger原本邀隊長Lokman楊樂文任短片副導演，卻發現未搵到合適男主角人選，最後由Lokman頂上男角，然後副隊長AK江生自薦做副導演，Tiger笑言「佢又貪玩、又想玩，又知道Lokman做男主角，又有其他演員一齊玩，一聽到呢個班底佢都心郁想嚟參與啦！不過AK做得好好，第一次做副導，佢都跟得好足好細心。」
Tiger坦言今次在鏡頭後緊張又刺激，腎上腺素飇升咁話！「第一個Shot第一個鏡頭就係Lokman喺廁格嘅動作戲，比起文戲，處理又多咗！除咗場口處理外，喺現場成隊crew咁多人，仲要雙機拍，已經比起我哋諗嘅鮮浪潮Project又再大咗！現場要控制咁多人去做一件事，溝通交流好緊要。」Tiger又要多謝擔任監製的花姐幫忙，「班底係花姐幫手碌卡，搵到好多好好嘅Crew幫手做呢件事，以呢個空間、資源本來係好難做到呢個Scale嘅事，但好好彩，真係識人好過識字。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]