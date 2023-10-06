「機精」葉巧琳️表演超強急口令 恨有奶媽補血及瞬間轉移技能
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Viu1HK報導：「機精」葉巧琳🗡️表演超強急口令💬 恨有奶媽補血🩸及瞬間轉移技能｜Viu1 人物專訪
自稱係「機精」嘅Mischa葉巧琳將興趣融入音樂，展開約為期一年嘅音樂企劃《THE ODYSSEY OF FREYA》，第4首歌《無窮盡》加入J-rock元素極有新鮮感，難怪fans留言笑話Mischa嘅實力係不能被低估！但其實最不能被低估嘅係班fans嘅創意！事緣呢首歌正式派台當日，鬧咗個超爆笑嘅笑話，搞到Mischa都嗌冇眼睇！
Mischa喺MV入面以「Freya」呢個北歐神話角色進入虛構世界，唔知如果可以畀佢重新設計角色嘅outlook，又會係點呢？同時亦係考驗Mischa嘅畫功，究竟唱歌叻嘅人，畫畫又叻唔叻呢？跳到現實生活，佢又想要啲咩特異功能呢？最後Mischa出題反考大家，喺《無窮盡》嘅尾段有一段126個字嘅零情感急口令，Mischa即場再挑戰嘅成績係佢嘅最佳成績，有冇勇者把「機關口」快得過Mischa？歡迎大家嚟挑機！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK