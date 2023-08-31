陳健安返母校拍MV感觸自己改變《造星V》懶洋洋Hei+似曳學生希晉…
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Viu1HK報導：陳健安返母校拍MV感觸自己改變《造星V》懶洋洋Hei+似曳學生希晉孖癲癲得得師姐Sica演戲有火花
「On仔」陳健安今年密密出歌，產量勁豐富！最新派台歌《仍然是那個少年》嘅MV為配合填詞人少爺占、Oscar筆下，一班多年不見卻依然如故嘅中學同學，聚埋一齊即刻仿如時光倒流嘅感覺，特別重返母校「仁愛堂陳黃淑芳紀念中學」取景，On仔仲邀請《造星V》學員Hei、希晉加「師姐」Sica演出「Sica感覺好日系，呢首歌好重日系感，所以好想有佢參與，而且好鍾意佢癲癲得得嘅性格；阿Hei有種懶洋洋嘅感覺；希晉外表就似曳學生。導演Oscar認為佢哋三個夾埋會有火花。」至於On仔就飾演「陳Sir」。
是次對重返母校，On仔超感觸「讀咗呢間學校八年，最青春、最黃金嘅歲月都喺度度過。」身為波友嘅佢，重遊球場更回憶湧現添「點解個球場好似細咗？其實冇變過，變嘅係我嘅高度！」為配合MV拍攝，喺其中一間課室布置成海洋世界，黑板畫咗條巨型鯨魚等海洋生物，並寫上「好好掛住你！」正好呼應上一首派台歌《好好掛住》嘅MV入面，Tiger Foo玩鯨魚玩具嘅場景！
新歌亦首次同相識多年嘅少爺占合作，On仔笑話雖然對方形象搞笑，但筆下嘅歌詞卻獨有一份情懷「少爺占用字好直接，第一句已經好有佢嘅特色，『冇有怕，直衝出宇宙，兩隻腳亂闖』，『冇有怕』三隻字好直接得嚟，有種情懷喺度，所以搵佢填呢首歌好啱數，就係我心目中想要嘅感覺！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK