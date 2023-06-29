陳健安因⭐《造星V》加速老化多得陳蕾夠癲陪面對️以藝術治療AK T…
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Viu1HK報導：陳健安因⭐《造星V》加速老化多得陳蕾夠癲陪面對️以藝術治療AK Tiger Foo傷痛️
On仔陳健安早前推出新歌《好好掛住》，呢首歌係專誠造嚟安撫失去親人嘅媽咪，但樂天嘅On媽起初唔知情，淨係冷靜咁讚好聽，知情後就有啲沾沾喇！
講到MV邀得老友Anson Kong演出，On仔笑指AK都係時候還《REBOUND》嘅債喇，仲爆AK畀愛犬「猜柴」搶盡風頭，經過畫畫疏導失去愛貓「花花」嘅情緒後，AK仲攬住On仔講多謝。呢份友誼，On仔最感謝DJ兼填詞人Oscar做「中間人」，又謝MIRROR好多成員都係氣氛擔當，氹得大家好開心。
至於點解搵《全民造星V》嘅Tiger Foo拍MV，On仔否認偏心，皆因Tiger喪母嘅經歷同新歌主題不謀而合。佢仲分享返作為導師嘅苦與樂，又話欣賞拍檔陳蕾夠癲，自己都有陪佢走過飽受批評嘅挫折之路，同時喺參賽者身上教學相長。
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撰文：東方新地圖片來源：Yo[email protected]資料或影片來源：[email protected]