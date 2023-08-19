陳健安擬孖陳蕾退休後做《造星V》經理人Val冧爆Lyman公開「香印提…
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Viu1HK報導：陳健安擬孖陳蕾退休後做《造星V》經理人Val冧爆Lyman公開「香印提籽」身份
On仔陳健安同Val趙展彤今日出席商場活動，同Fans玩遊戲之餘，仲各自送上4首靚歌，吸引大批市民駐足欣賞。On仔透露有新加坡歌迷專程嚟香港見佢，所以好緊張今次演出，壓力大到發惡夢添呀！佢又話想開個人演唱會，只要有得唱，咩場地都殺，希望「本原族」齊齊集氣！
講到日前舉行嘅《全民造星V Summer Live 2023》，身為導師嘅On仔當然有捧場，見到一班仔仔唱《繼續繼續》時仲眼濕濕，又自爆同陳蕾已經擬定退休計劃，好有諗頭㗎！
至於《全民造星IV》出身嘅Val，都有留意一班師弟，其中一名男子仲深深吸引Val嘅眼球，仲話要求合作咁話！想知On仔同陳蕾嘅退休大計？同埋Val嘅心水男神？睇咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK