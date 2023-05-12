ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023姜濤暖心舉動冧爆80…
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Viu1HK報導：ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023姜濤暖心舉動冧爆80歲大馬婆婆Jer Edan心急覓食Anson Lo補眠Keep體力
姜濤、Anson Lo、Edan同Jer今日出發去到馬來西亞，準備14號晚唱爆Viu呈獻《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023》舞台！下午1點幾大隊到埗當地，有唔少鏡粉嚟接機，逼爆機場。向來寵粉嘅姜Admin，本來已喺人群中順利逼上七人車，但當佢知道有個80歲姜糖婆婆去唔到睇騷，所以逼咗入接機人群，姜Admin都無懼現場混亂，特登落車同婆婆say thank you，真係堅有愛！返到酒店嘅姜Admin安頓好之後，亦即刻落街跑個靚步，實行為後日嘅演出做好準備。
而喺韓國做完嘢直飛去大馬嘅Anson Lo，今朝9點幾就到埗，向來好喜歡享受浸浴嘅教主，到酒店第一時間check下個浴缸，然後瞓個靚覺，巧識嘆呀，唔怪得皮膚咁好啦！Edan亦有些牙爵屎們接機嘅大合照喺IG story，佢哋都好有愛，為偶像準備易拉架同唔少應援物，而Edan亦乖乖接收晒所有禮物，仲放晒喺酒店房，好開心。而Jer就喺story話「so hungry」仲問大馬有冇好野食介紹，啱嘅，食飽先有力唱歌㗎嘛！
此外，曾經喺《全民造星》擔任評審的台灣歌手畢書盡今日都到咗大馬，喺機場同大班接機fans大合照，佢同鏡仔一樣演出14日晚嗰場騷，唔知再見返係咪覺得佢哋四個鏡仔進步咗好多呢？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]