P1X3L愛穿大褸唔怕被雪？ Phoebus獲獎忘多謝兄弟落台即曬冧 Mar…
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Viu1HK報導：P1X3L愛穿大褸唔怕被雪？ Phoebus獲獎忘多謝兄弟落台即曬冧 Marco暢談情歸何處
喺《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》獲頒「年度男新人」銅獎嘅Phoebus吳啟洋，今次勇奪新人獎，Phoebus自爆喺台上個腦一片空白，加上俾Sica個尖叫聲嚇一嚇，搞到唔記得多謝兄弟，所以落台即同兩位兄弟曬冧！不過唔緊要啦，喺訪問度補返一樣咁sweet啫！咁感動，會唔會眼睛又流汗㗎？
講到前一日Phoebus喺港台頒獎禮提到演唱會被取消，仲發最後通牒話開騷係同唱片公司續約條件，George同Marco亦有回應，想知佢哋講咗啲咩？佢哋有冇被公司照肺或者被安排入雪櫃？另外最近頻頻同女Dating嘅Marco，拍完節目情歸何處？同咁多位女嘉賓嘅感情有冇進展？即刻睇啦！
網民點睇？
P1X3L 千期唔好為音樂會而續約🙏🙏諗嘢晚諗長遠啲！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]