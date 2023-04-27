P1X3L再齊腳拍新劇Marco壓抑對女神愛意️George唔敢鬧唱…
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Viu1HK報導：P1X3L再齊腳拍新劇Marco壓抑對女神愛意️George唔敢鬧唱片公司Phoebus炒電單車被投訴️
P1X3L今日出席ViuTV年中無休2023節目發布會，《極度俏郎君》正熱播，飾演年輕「一疤」嘅Phoebus話聽到正面迴響好開心。當問到借電單車炒車兼被車主投訴一事，Phoebus大方正面回應，先講到遮車牌唔係佢負責之內，繼講到被投訴態度惡劣，佢澄清冇呢件事，若然係溝通上有誤會，Phoebus表示唔好意思。至於不幸炒車，好彩Phoebus無大礙咋！
而George近日喺IG story post地球相加粗口字眼，被指疑似鬧所屬唱片公司環球，佢笑言冇咁大膽，只係同朋友研究地球、環保啫，冇諗過大家會聯想到鬧公司。另外，Marco主持嘅節目《One Day 約會實況》成熱話，佢抵死話每次dating都專登壓抑自己對女神嘅愛意，想知怕醜仔Marco對住邊位女神最動情？咁依家出pool未？即刻click入片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]