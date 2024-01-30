P1X3L 5G宣布4月麥花臣開騷 George預告操「肥仔波」露隙？ Pho…
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Viu1HK報導：P1X3L 5G宣布4月麥花臣開騷 George預告操「肥仔波」露隙？ Phoebus最唔憐香惜玉 Yoyo被撞飛場外
ViuTV新節目《P1X3L 5G 八星賀歲》即將登場！主角們 P1X3L、5G今日喺商場合體，為節目造勢之餘，順便同大家拜個早年！而去到活動尾聲之際，佢哋宣布4月喺麥花臣開騷呢個好消息，簡直係一個超大嘅surprise呀！
P1X3L指呢個騷係一個緣份，畀佢哋喺開自己嘅演唱會前攞多啲舞台經驗！最近每逢提起開騷，「大表波」Stanley副吸睛body就會浮現出嚟，Phoebus同Marco都話要feel feel先，至於George就話到時畀條隙大家睇，仲搞笑話「肥仔波」都做到同樣效果，咁就真係拭目以待啦！
講番個節目，Phoebus被5G票選為最唔憐香惜玉，點解呢？Yoyo搞笑話喺玩其中一個遊戲嗰陣，被撞到飛出場外，嗰吓仲有離心力添呀！Alice再爆對方唔小心打爛嘢，Phoebus又點自辯呢？
5G對4月開騷亦超hyper，輪住透露表演items，不如又估吓佢哋會騷啲咩quali啦！另外，George大爆最近去日本嘅奇遇，例如食緊條腸仔嗰陣畀女警搜身？仲行行吓街畀佢遇到JJ林俊傑添！有冇乘機集郵攞簽名？想知就即刻睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK