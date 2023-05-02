A0 Marco跟Phoebus學土味情話️公開心中女神名單擇偶講feel…
廣告
Viu1HK報導：A0 Marco跟Phoebus學土味情話️公開心中女神名單擇偶講feel拒食軟飯
P1X3L成員Marco葉振弘最近憑《One Day 約會實況》人氣急升，呢位A0仔仔獲網友大讚夠Pure夠True，但當事人就話睇到好老尷，覺得自己好「6+1」，仲再三澄清現實中係好Charm嘅，只係有少少「中二」同「毒」啫！
Marco笑言眾多軍師中，只得Shirely同Kathy仔有料到，193同隊友Phoebus、George簡直係廢，但又自爆「土味情話」係師承Phoebus喎！講到3爺提議佢以「食軟飯」為目標，Marco就決絕Say No，仲發表Man宣言添呀！
不過，Marco其實都追過幾次女仔嘅，仲滿腹經論添，只係唔想Long D先冇正式出pool啫，又自爆求學時期係百厭仔一名，所以先練成「大圍酒筲箕」嘅內功！佢又解釋「憑實力單身」嘅原因，同埋女神名單，仲喺「2揀1」自爆擇偶條件添！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]