Marco賜名「佛身」搵George「算帳」Phoebus Alice再合作唔怕尷尬…
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Viu1HK報導：Marco賜名「佛身」搵George「算帳」Phoebus Alice再合作唔怕尷尬WinWin自薦孖男友KC拍旅遊節目？現場實況
近排George@P1X3L出活動幫兄弟Marco起咗個新朵「佛身」成為熱話，Marco呢日喺《ViuTV 2024》節目發布會搞笑搵George「算帳」，場面真係笑到肚痛！不過Marco好大方嘅，唔會嬲好兄弟之餘，仲諗住話可用嚟做新歌題材添！Phoebus喺《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》中，同小野盧鎮業有「hehe」kiss，講起呢個話題佢即刻面都紅晒，唔知呢次嘅初體驗感受如何呢？
《P1X3L 5G 上台計劃》成功添食，全體人員將開拍《P1X3L 5G 八星賀歲》，George漏口風話目的地係過大海，問到Phoebus再同緋聞女友Alice合作會唔會有啲避忌、尷尬？佢話唔會，仲話唔擔心再惹是非，Marco同George都有幫手護航，果然係好兄弟！
至於另一當事人Alice亦同樣澄清緋聞係假嘅，所以當初聽到傳聞都有唔開心，其後學識抱平常心看待。另外，Sica喺新劇《島嶼協奏曲》挑戰演失婚婦人，會唔會好大壓力？WinWin預告《日本winwin企画》開第二季，不過地點就有變嘅，講講吓仲自爆曾經同公司自薦孖男友KC拍旅遊節目，係咪堅㗎？睇片咪知囉！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK