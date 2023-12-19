P1X3L分享最伏聖誕禮物 Phoebus爆收磚頭 George將出曳曳情歌 M…
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Viu1HK報導：P1X3L分享最伏聖誕禮物 Phoebus爆收磚頭 George將出曳曳情歌 Marco同Sica孖住拍廣告添好感？
P1X3L今日提早同puzzle開Christmas Party！George冧指自己就係puzzle嘅聖誕禮物，仲專登着綁帶衫，勁flirty咁話等puzzle拆，omg！三子話上年佢哋有約埋一齊玩交換禮物，但過程唔係咁愉快，究竟發生咩事？佢哋仲分享收過最伏嘅聖誕禮物添！最近Marco同Sica拍咗個超sweet嘅廣告，二人之間嘅感情升溫？定有被Sica個醉貓樣嚇怕？
George早前預告下年出solo歌做樂壇新人，呢日佢加碼透露作品或喺年頭面世，係首少曳嘅情歌！榮升做師兄嘅Phoebus、Marco即刻貼心畀tips！想知三子今年有咩總結？主持人Cheronna自爆仲喺女團嗰陣，school tour偶遇George嘅經過兼同P1X3L嘅合作史！足本片嚟啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK