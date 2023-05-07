Phoebus揭P1X3L麥花臣騷被取消原因 眼濕向公司發最後通牒開騷係續…
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Viu1HK報導：Phoebus揭P1X3L麥花臣騷被取消原因 眼濕向公司發最後通牒開騷係續約條件！
[email protected]喺十大中文金曲攞最有前途男新人優異獎，後台訪問謙虛話「新人」係心態嘅一種，就算冇三甲都平常心，又自爆台上表演嗰陣好淆，因為耳仔有一段時間冇聲！
講到同為《造星II》嘅MC張天賦成男歌手大贏家，Phoebus話見對方有成就都好戥佢開心，自己都希望儲多啲歌，加快勁多步伐追上，特別係想開演唱會！提到演唱會，P1X3L原定暑假會喺麥花臣開騷，惟最終被取消，佢首揭環球唱片講個原因係………
難掩失望嘅Phoebus話其實見公司都有心搞，只係一年拖一年，問到係咪先幫AGA開騷先？佢話唔想估，唯一可做嘅係向公司反映，講講吓，見Phoebus眼濕濕，佢堅稱係對眼「出汗」！最後仲超有guts向公司發最後通牒，講明開騷係續約條件！集氣呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]