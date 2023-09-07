Phoebus孖Shirley狂煲《那年盛夏》️ 自爆曾試鏡「班主任」 …
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Viu1HK報導：Phoebus孖Shirley狂煲《那年盛夏》️ 自爆曾試鏡「班主任」 談新劇「男男咀戲」️緊張到標汗
Phoebus吳啟洋同Shirley沈殷怡噚晚出席時裝活動，Phoebus透露讀書時行過catwalk，但就謙稱唔係校草級喇！
講到ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》熱播中，Phoebus話見到隊友Marco畀人爆頭都覺得慘慘豬呀，但係唔敢向George 八卦邊個係Admin，仲大讚兩位隊友演得好！Phoebus仲自爆原本Cast過同劇某個角色，係咪好想知係邊個呢？不過，其實Phoebus最近都有突破呀，就係為新劇獻出男男初吻，緊張到爆，仲邊講邊標汗，太可愛喇！
至於Shirley就分享日前睇Jeremy演唱會嘅感想，大讚男神好Charm，每天「愛駿」多一些呀！不過，「家姐」依然好錫P1X3L㗎，仲得到Phoebus認證添！想睇Phoebus有幾可愛？Shirley點食花生？記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK