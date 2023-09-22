保錡為《黑貓》MV初次表演彈琴 邀衛詩雅 胡子彤坐陣帶入戲 仲有Si…
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Viu1HK報導：保錡為《黑貓》MV初次表演彈琴 邀衛詩雅 胡子彤坐陣帶入戲 仲有Sica份 遭潑紅油一TAKE搞掂️富電影感 現場實況
Poki吳保錡@ERROR 今日推出今年第二首派台歌《黑貓》，點解歌名好似咁不祥？保錡話其實係想以黑貓比喻帶刺愛情，佢之前出完兩首勵志歌，今次出返情歌，多得公司任佢揀主題，佢仲為呢首情歌，搵咗衛詩雅、胡子彤及Sica何洛瑤拍MV，點知拍攝時遇上沮滯，先有黑雨搞到拍攝地水浸，之後保錡又因為港、台兩邊飛，工作過勞而病倒，好彩MV最終都趕得切完成，而且有好多彩蛋，其中保錡特登揀咗喺大埔拍，又表演彈琴，佢話「我想令到更多人知道大埔呢個地方係好靚，好多好優美嘅地方。另外，我一路冇試過彈琴俾觀眾睇，其實我好細個已學，唔係超級叻，但都想喺MV加入彈琴呢啲元素。」
另一特大彩蛋，當然就係陣容鼎盛啦，保錡解釋搵佢哋原因「睇過好多衛詩雅嘅戲，佢喺《紮職》演得好好，我好鍾意，好想拍到咁嘅劇情，所以MV都有少少似《紮職》。之前有同佢喺YouTube拍片，嗰陣有問過佢可唔可以幫我拍MV，好難得佢應承咗，因為佢好少幫人拍攝MV，今次答應我，我好感動，令成個MV好有電影感。」胡子彤曾參與《ERROR暑期自作業》，保錡想MV有電影感，當然要搵埋呢位電影演員老友啦！保錡大讚衛詩雅同胡子彤好帶到佢入戲，「子彤做反派，嗰場打戲係要一Shot就做到，我一被撥紅油就要演到，子彤嘅演技，令我真係一Take過就做到導演要求。」至於Sica係飾演一位唔見咗貓咪的主人，保錡話「好希望我同我嘅好細妹Sica可以越嚟越勁，所以今次MV都有搵佢參與。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK