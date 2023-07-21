吳肇軒先後迷戀楊偲泳與Yanny？ 余德丞開拓hehe戲路 想嘴楊天宇
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Viu1HK報導：Viu Original本地原創劇《The Singleton呈獻：轉角浣紗街》今日舉行開鏡儀式，眾演員Renci楊偲泳、吳肇軒、Yanny陳穎欣、Kathy湯怡、Dickson余德丞、曾樂彤、Angus楊天宇、Kiki張凱娸等演員晒冷現身！
當「配對大師」Renci遇上「分手大師」吳肇軒，呢對歡喜冤家鬧出唔少笑話，唔知佢哋私下又有冇幫過朋友牽紅線呢？Yanny今次大玩制服誘惑，飾演放蕩型空姐，劇透以為吳肇軒鍾意自己，仲話為着空姐衫而再keep fit！
Dickson拍完《粉紅麻甩101》開拓hehe戲路，笑話要向粉紅成員取經，了解佢哋嘅衣着同動靜，又點名想同Howard湊成一對，唔知阿Bu知道冇被點燈會唔會嬲嬲豬呢？Kiki直言今次演日系甜美風KOL係一大挑戰，自嘲同「甜美」二字搭不上關係，笑話寧願對鏡練習都唔搵男友K Lau！講到同程人富有大量對手戲，佢預料一定會焗蟹，希望到時忍到笑！
久未拍電視劇嘅Kathy大叫興奮，因為可以同小鮮肉Angus談情，不過就透露冇乜親密戲份嘅！劇中鍾情年上女性嘅Angus指私下最緊要係啱傾！而曾樂彤就飾演吳肇軒嘅前度，但一直唔承認手已分，上演死纏爛打場面，難怪被吳肇軒形容係恐怖情人！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]