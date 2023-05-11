婁峻碩返台租貨櫃收藏歌迷「香圍」 孖Tyson Yoshi首唱新歌 向家人女…
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Viu1HK報導：婁峻碩返台租貨櫃收藏歌迷「香圍」 孖Tyson Yoshi首唱新歌 向家人女友示愛️
台灣歌手婁峻碩只此一場嘅香港站個人演唱會，噚晚喺麥花臣超high完騷！除咗演唱多首大熱單曲，show off佢苦練已久嘅廣東話之話，寵粉無極限嘅婁婁仲突然現身台下同歌迷零距離接觸，更將自己嘅貼身cap帽送俾fans，真係葡萄死人喇！
不過噚晚佢都收到唔少禮物㗎，首先有嘉賓小派為佢特別準備，同佢撞髮色嘅火龍果做禮物，然後仲幫「婁力士」謀福利，叫婁婁簽完名再掟落台轉贈歌迷！然後仲收到好多，Fans掟上台嘅七彩胸圍，搞到佢都唔知俾咩反應好，不過佢話會將呢啲胸圍當做紀念品帶返去租個貨櫃收藏，私心最鍾意嘅係紅色！之後就有Tyson Yoshi上台，全球首唱未發布嘅合唱新歌《Just Break Up》，然後再一齊交流廣東話！最後喺個唱尾聲，婁婁仲向女友凡凡告白同家人表白，佢都差啲忍唔住喊啊！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]