Sica何洛瑤踩入樂壇出J-Pop獲大佬保錡加持自薦做歌手️想與Marco…
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Viu1HK報導：Sica何洛瑤踩入樂壇出J-Pop獲大佬保錡加持自薦做歌手️想與Marco WinWin組️「3P」鬥Rap
以下係「天氣報道員」Sica帶嚟一則突發消息，正式宣布踩入樂壇推出首支J-Pop派台歌《天氣之女》，興唔興奮？驚唔驚喜？
Sica為咗圓夢出歌，早喺年幾前就已經着手籌備，包括寫歌兼去學唱歌，做足準備就以OL look落足嘴頭sell高層，今次絕不搞鬼，100%認真mode！雖然《M痛不及我心痛》未能面世，但佢就獲得一個出道機會，呢件事真心超勵志！Sica特別點名多謝大佬保錡一直給予最強大support，勁感動咁話可以出歌都係全靠保錡！
而咁啱「愛人」Marco都係今年出道，名正言順可以湊成「一對新人」！點知Sica怕醜，係都拉埋WinWin呢個「電燈膽」落水，話想組隊「3P」⋯一齊rap，大家到底聽咗啲咩？欲知Sica喺專訪入面點大暴走，咁就係梗係click片睇啦！呢節「天氣報道」完畢！再會！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK