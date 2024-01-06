現場實況艾粒頒至尊歌講「恐佈樂壇」笑盡周杰倫 AK FatBoy 洪嘉豪…

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Viu1HK報導：現場實況Snoopy 生日粉絲見面會跳唱1粒鐘 《造星5》兄弟撐場 陳曉東「路過」應援後輩
Snoopy詹仕偉今日舉行《Birthday 1st Fans Meeting》生日粉絲見面會，逾百Fans嚟見偶像。當然點少得《造星5》好兄弟Jason Loi、Carson 李嘉俊同樂樂呀，場面熱鬧。
連前輩陳曉東都嚟舉牌應援添呀！東東自稱「路過」，又話專程飛返嚟飲今晚音樂人伍仲衡婚禮嘅囍酒，聽日就走啦！
Snoopy果然好寵粉，跳唱多首歌，包括《Pump it up + Overkill》、《自由》、《Endless Journey》等，又挑機廣東歌Lolly Talk嘅《三分甜》同陳蕾嘅《繁星》，唱足1粒鐘。仲請Fans上台玩遊戲，等佢哋有機會近距離接觸偶像，真係好正，成個見面會搞足3粒鐘，抵晒啦！想睇？現場實況片幫到你！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK