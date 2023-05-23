吳海昕演搞笑舞台劇要跳唱 呼籲Edan識做上繳個唱門票
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Viu1HK報導：吳海昕演🎭搞笑舞台劇要跳唱💃 呼籲Edan識做🤲🏻上繳個唱門票🎫 ｜Viu1 娛樂新聞
Sofiee吳海昕今日以一身pink lady裝，喺尖沙咀出席化妝品牌活動。講到佢最近少現身，原來係默默狂上戲劇班裝備自己，仲透露之後會參演一個大型舞台劇，首次嘗試演搞笑角色，仲會加埋唱歌、跳舞，同私底下嘅自己係勁大反差！
提起佢呢排喺個人頻道勁活躍，啱啱搬完新屋都即刻拍咗home tour，唔介意將閨房公開，Sofiee話希望大家睇到佢唔同嘅一面！講到佢當雪櫃做碗櫃用，Sofiee大笑話連強尼都笑佢有呢個特別癖好！另外，[email protected]近日宣布開solo concert，問身為「Miss翁」嘅佢，有冇叫「李馬榮」Edan乖乖交出兩張演唱會飛？Sofiee搞笑話對方識做嘅！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]