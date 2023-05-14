[email protected]母親節推單飛歌贈亡母拍MV憶往事爆喊「佢冇…
[email protected]邱士縉特別趁今日母親節推出首支個人單曲《來不及》，以悼念年初因病過身的媽媽，Stanley亦遺憾媽媽沒看過他的演出「佢冇睇過我演唱會，所以我好想有一首歌可以喺日後演唱會唱俾佢聽！」錄歌期間Stanley已忍不住爆喊，「因為我明白自己唱歌唔係好叻，所以特別搵嚟兩位歌唱老師練習，喺錄音前我唱過好多次都有喊，臨錄前，Carl 叔叔（監製王雙駿）俾我聽最新編曲，我嗰下已經崩潰咗先。」
去到拍MV現場，Stanley更被不同的畫面觸動神經，導演李刀拿為MV加入了如喪禮、又或是年少時媽媽從家中嗌落樓叫Stanley返屋企食飯的回憶片段，Stanley表示「我係屋邨仔，以前打籃球，媽媽喺屋企嗌落籃球場食飯喇，細佬！我成日覺得好尷尬，叫佢唔好咁嗌我，全部人都望住我，我怕醜，後來進化到落嚟籃球場拉開閘門叫我食飯，一樣咁大聲，然後到最後變成Send Msg俾我。呢啲係我同佢好記得嘅回憶，好想喺呢個MV呈現少少片段出嚟。」不過最虐心一幕，要數Stanley在喪禮後回到貼滿與家人合照的家裡，看著媽媽寫給自己的字條，Stanley真情流露再次傷心爆喊，在場工作人員因心痛跟住一起哭。
被問到給媽媽的最後說話，Stanley表示「媽咪離世呢件事對我最大領悟，就係要好好珍惜所有嘢、所有Moment。佢臨過身前嗰段時間，都仲係好擔心我呢樣嗰樣，但我應承佢會努力，會照顧我個姪，會同哥哥繼續相親相愛，會有朝一日好叻仔喺台上拎獎可以多謝佢。呢個係我會好努力去做嘅嘢，唔係佢嘅心願，佢心願只要我開心、健康就OK，但作為兒子，我好希望佢會Proud of 有我呢個仔。」相信邱媽媽已經睇到Stanley的健康和快樂，而打造《來不及》亦是開心的團隊，吳林峰作曲、小克填詞，及王雙駿監製。大家可以一齊感受Stanley和媽媽的愛！
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