崔始源快閃香港蠟像館 真假始源首度同場 懷疑自己再度發育 | K1韓娛…
一直希望來港到山頂蠟像館，近距離看看自己的1:1蠟像的崔始源，在上周六（6月10日）完成Super Junior於澳門舉行的粉絲見面會後，翌日決定快閃來港，當他看到自己的蠟像時，既驚訝又興奮，除了拿出手機與蠟像始源一起selfie，還搞笑說自己比蠟像還要高。
2015年杜莎夫人蠟像館增設「韓流專區」，當時Super Junior成員之一的崔始源，專誠來港主持開幕典禮，但他的1:1蠟像由於仍在趕工製作，真假始源一直未有機會同場。相隔八年，上周日始源決定拋下SJ一班好兄弟，獨自快閃來港，到蠟像館參觀。
當他看到自己的蠟像時，始源興奮得說不出話來，坦言感覺「好奇怪」，因為眼前這座1:1的蠟像，與他幾乎一模一樣，唯獨身高卻有點距離，真始源比假始源還要高。
當年蠟像館的製作團隊，專誠飛到首爾，花了七個小時為始源度身，務求造到蠟像與真人百份之一百相似，但的而且確兩者高度有接近兩寸的差距，擁有六尺身高的始源搞笑說，相信是自己再度發育，比八年前長高了所致。
經常在綜藝節目發揮搞笑本色的始源，忽發其想拿出智能電話，測試假始源可否用「人面識別」功能，替他開啟手機，最終失敗收場，但最搞笑是始源的髮型師，因看不過假始源的髮型，忍不住拿出髮型用品，即場為假始源理髮，而駐場的蠟像技師，同樣趁真始源在場的大好機會，拿出顏料工具執修蠟像面部顏色。
參觀當日，始源還自爆這座蠟像搞喊了媽媽。15年始源放下娛樂圈的工作入伍服兵役長達二十一個月，期間崔媽媽來港旅遊，到蠟像館看見囝囝的蠟像時，忍不住當場落淚，估計是太掛念服兵役的兒子一時感觸。
難得來到蠟像館，始源也有四圍參觀，當他踏足「韓流專區」，離遠看到「東方神起」兩位成員沈昌珉和鄭允浩時，開心得大叫起來，還特別與當年跟他一起在首爾地方警察廳服兵役的沈昌珉selfie，可見二人關係情同手足。在蠟像館逗留接近一小時，始源準備出發到機場返回首爾，臨別時，他專登走到假始源面前Say Goodbye，與「對方」好好話別。
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