「Double T」12月音樂格鬥Tyson Yoshi 感焦慮想休息一年 Gare…
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Viu1HK報導：「Double T」12月音樂格鬥Tyson Yoshi 感焦慮想休息一年 Gareth.T 提供移除煩惱好方法
Tyson Yoshi同Gareth湯令山將於12月16號喺會展舉行《MOOV LIVE TYSON YOSHI x GARETH.T》演唱會，老友鬼鬼嘅「Double T」，單係拍攝海報已經充滿巧思，仲自爆「諗大咗」驚收唔到科，所以索性以西裝Look襯街機示人，貼合「音樂格鬥」嘅主題。
咁到底Double T對對方嘅了解有幾深呢？梗係要嚟個友誼大考驗啦！估唔到向來True爆嘅Tyson，竟然踢爆Gareth最鍾意「食女」，仲係對方嘅「AV導覽員」，兩人亦有分享最欣賞對方嘅優點，好溫馨呀！
講到Tyson同Gareth都係新世代音樂人嘅代表，Tyson就分享當「獨立」遇上「商業」嘅迷惘，仲話去年開完演唱會後好迷失，要努力搵返明確方向。反而由幕後轉做幕前嘅Gareth，認為越做越搵到存在意義，仲share咗一個好方法令Tyson告別迷失添！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK