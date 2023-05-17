MIRROR四子上《THE FIRST TAKE》唱《RUMOUR…
相信各位鏡粉啱啱都有準時坐定定睇MIRROR四子姜濤、「教主」Anson Lo盧瀚霆同「雙Jer」Jer柳應廷、Jeremy李駿傑喺最新一集日本音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）合唱重編版嘅《RUMOURS》呢，表現勁亮眼呀！
首度登場嘅姜濤、AL分別有講感受，姜Admin話知道TFT喺亞洲入面係一個知名度好高嘅音樂節目，會邀請世界各地有實力嘅歌手做嘉賓，所以都冇諗過有機會上到TFT，謙虛話「好期待世界各地觀眾睇到我哋嘅表演之後畀我哋嘅feedback。」教主坦言好榮幸，仲話有機會參加到呢次project係人生嘅里程碑，簡直係成就解鎖添啦！
四人重編版嘅《RUMOURS》加入大量和音，Jeremy指成首歌都即刻豐富咗，上節目之前四子都練習咗好多次，又會坐埋一齊傾點樣表演。Jer就話練習和音係好難得嘅學習過程，大家喺聲音上面都有好大嘅進步！
「雙Jer」早前率先上TFT獻唱《人類群星閃耀時》，理應有晒經驗，就可以傳授錄音tips畀姜Admin同教主，點知姜Admin笑住爆料話「雙Jer」唱完出嚟好得戚「一見到我哋就話放鬆就得，好easy。我同阿Lo就覺得你唱完一首就話啫！」Jer反駁話有同大家分享點tune耳機音色！
姜Admin自爆喺錄音過程中係四子之中最緊張嗰個，佢繼續謙虛mode指自己唱歌嘅進步空間仲好大，英文歌又唔熟悉，所以冇好大嘅把握，「雙Jer」更搞笑幫兄弟起新朵「僵」濤！另一邊廂教主同Jeremy就有好多對唱部分，二人勁有默契咁有眼神嘅交流，一對望就有安全感，佢哋仲笑話每次一對眼都有暗爽添！另外，Jer話呢次最難忘係接受海外傳媒嘅訪問，第一次有翻譯喺身邊感覺新鮮「戥翻譯辛苦，佢幫我哋翻譯咗好多間傳媒，感覺成件事好隆重，因為係第一次MIRROR帶住廣東音樂衝出香港！」
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