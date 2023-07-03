ToNick送給沉迷social media的你 用3個字呼籲大眾放低手機

Viu1HK報導：ToNick新歌《轉頭覆》由四子監製、編曲，成員Ryan作曲，並邀請鍾說填詞。歌曲靈感來自四子玩social media嘅心態，呢個分享晚餐食乜？嗰個又些牙動物短片，然後又有朋友inbox展開激情對話等等。ToNick認為「喺social media停留得越耐，就越容易俾佢擄走。」喺呢個時候不如停一停，送出一句「轉頭覆」，短短三個字，既做到回應嘅作用，又不失禮儀。