ToNick送給沉迷social media的你 用3個字呼籲大眾放低手機
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Viu1HK報導：ToNick新歌《轉頭覆》由四子監製、編曲，成員Ryan作曲，並邀請鍾說填詞。歌曲靈感來自四子玩social media嘅心態，呢個分享晚餐食乜？嗰個又些牙動物短片，然後又有朋友inbox展開激情對話等等。ToNick認為「喺social media停留得越耐，就越容易俾佢擄走。」喺呢個時候不如停一停，送出一句「轉頭覆」，短短三個字，既做到回應嘅作用，又不失禮儀。
仲有一件事令ToNick切身感受social media嘅威力，主音恆仔表示：「早排我叫經理人post啲《和解在後》嘅幕後花絮，佢竟然緊張喎！話唔知講唔講得喎，我發現原來social media好多規矩、令人好沉迷，所以歌詞就叫大家先放低部手機，唔好太沉迷，搵吓先！」
至於MV內容係一個「道歉記者會」，為故事中恆仔「唔覆人」而牽起嘅風波道歉。大家是咪感受好深呢？咁記住loop多幾次《轉頭覆》同足本訪問啦！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]