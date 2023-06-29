ToNick新歌MV同fans困密室不知所措CY搵ANSONBEAN教舞…
廣告
Viu1HK報導：ToNick新歌MV同fans困密室不知所措CY搵ANSONBEAN教舞挑戰做跳唱歌手？
樂隊ToNick、ANSONBEAN、CY陳宗澤噚晚唱爆會展，MC呢位特別嘉賓同老友洪嘉豪都有亮相唱兩嘴！新鮮滾熱辣推出新歌《轉頭覆》嘅ToNick，決定送fans一個big surprise，喺個騷度首唱live，寵粉力max！佢哋仲乘機力sell新歌MV，劇透被導演order同fans共處狹窄嘅密室⋯玩音樂！
「阿凡」恆仔同「方圓」Ivy [email protected]早前為主演劇集《和解在後》嘅主題曲《記得梳頭》，合唱咗個acoustic version，獲fans激讚！之後會唔會再同Ivy So抑或COLLAR合作？恆仔鬼馬大賣關子，話轉頭覆大家！
而ANSONBEAN同CY除咗係老友之外，最近仲多咗個師生關係，事緣CY認真mode搵ANSONBEAN學跳舞，唔知老師對學生嘅表現有咩評價呢？另外，CY首《滴滴金》嘅MV破一百萬點擊，主人翁透露諗咗個驚喜活動送畀一班刀匠，係sweet嘅！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]