現場實況阿Sa為阿嬌慶祝43歲生日烏龍百出互訴心聲講到喊好榮幸可以組…
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Viu1HK報導：現場實況阿Sa為阿嬌慶祝43歲生日烏龍百出互訴心聲講到喊好榮幸可以組成Twins！
Twins一連14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會昨晚開鑼，阿Sa蔡卓妍同埋阿嬌鍾欣潼，又跳又唱，經典側手翻也重現舞台。Twins出道22年，阿Sa表示有好多個奇蹟，雖然大家唔再係「妹仔」，但每次企埋一齊，就好似返返年青時，冇老過咁㗎！阿Sa 「我哋可能係傳說之中嘅不老之藥，哈哈…依家有得望就望多幾眼啦，係咪即刻覺得自己回春呢？哈哈哈。」
二人喺台上互訴心聲感謝對方，阿嬌直認由細到大都好冇自信，好多時遇困難會逃避，好彩有阿Sa走出嚟幫佢解決同出頭，抹住眼淚同阿Sa講「我好幸運好感恩，可以遇見你，可以同你組成 Twins ，多謝你呀，蔡卓妍。」真係好有愛呀，連台下容祖兒都被佢哋感動偷偷抹淚。
昨晚演唱會適逢係阿嬌43歲正日生日，阿Sa搵咗現場觀眾幫忙畀個驚喜阿嬌， 叫全場歌迷喺凳底拎起海報，砌出字樣向阿嬌講生日快樂兼唱生日歌，結果因為有歌迷向最前面衝，唔肯坐喺位，又有人將海報嘅顏色互相調亂，破壞晒阿Sa原本嘅計劃，冇辦法統一生日快樂字句畫面，想知阿Sa有幾嬲豬，而阿嬌收到呢份心意後有幾感動，記得入嚟睇片嘞！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK