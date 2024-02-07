Twins計劃下半年走tour 阿嬌談取消打側手翻 阿Sa自爆眼濕濕揭關智斌…
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Viu1HK報導：Twins計劃下半年走tour 阿嬌談取消打側手翻 阿Sa自爆眼濕濕揭關智斌飲醉酒險成首位男歌手上舞台嘔
Twins完成14場紅館騷，孖妹直衝入後台慶功，笑話一落台就破戒食薯片、飲珍奶、飲酒，超hyper！仲即場宣布想喺下年開巡唱，亦有開sidetrack演唱會嘅打算！
尾場三度encore，孖妹爆其實想再上台唱多首㗎，但最後都冇做到，點解嘅？阿Sa又自爆每晚一唱到《下一站天后》嗰陣，都會感觸到眼濕濕！講到每場fans都勁花心機dress up，最令佢哋留下深刻印象係邊套outfit呢？
今次演唱會首日賣飛係阿Sa嘅生日、頭場就係阿嬌嘅生日，佢哋笑話有被重視嘅感覺！提返起阿Sa為阿嬌準備嘅生日應援撻Q，阿Sa即刻又勁懊惱啦！而阿嬌就冧指日日都收到阿Sa嘅生日禮物，sweet到爆！
Kenny關智斌驚喜擔任嘉賓，連打三個側手翻，Twins笑指對方飲醉酒，差啲成為首名男歌手喺紅館舞台嘔！至於Joey容祖兒嘅現身就係秉承Twins開騷嘅傳統！阿嬌因失血而取消打側手翻環節，佢報平安指身體好返好多，之後巡唱會唔會再施展絕技？佢哋都有回應，即刻去片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK