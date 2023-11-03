Twins事隔9年宣布再開紅館個唱 阿嬌百厭爬上阿Sa身上致跌倒️
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Viu1HK報導：TWINS相隔9年，將於明年1月再踩上紅館舞台，舉行6場《TWINS SPIRIT》演唱會！早前阿Sa同阿嬌以一身紅色造型拍攝海報，其間玩互毆，阿嬌又爬上阿Sa身上，點知失平衡唔小心跌倒，40幾歲人仲咁百厭，好彩冇受傷。阿Sa話因為喺佢背脊跌，想抱都抱唔到，唯有拉住，好彩有個木箱托一托，阿嬌就話其實係旁邊拎住吹風機嗰位工作人員想拉實佢時，比把吹風機撞一下痛啲，其他冇大礙。
至於今次個唱以「 Twins 精神」作主題，阿嬌謂即是「永不放手」：「所以廿年嚟都冇放開過對方，同今日影相時一樣，永不放手，跌低一齊跌，起身一齊起身！ 」阿Sa則謂：「咁多年坐埋一條船，無論順景逆景都一齊，今次有咁嘅構思，係因為廿多年嚟我哋實在影過太多靚相，想影啲靚又有另類感覺嘅，所以就影啲好玩啲。」之前阿Sa 聲帶出問題，佢話本來都擔心，但而家已ok。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK