Twins事隔9年宣布再開紅館個唱 阿嬌百厭爬上阿Sa身上致跌倒️‍

Viu1HK報導：TWINS相隔9年，將於明年1月再踩上紅館舞台，舉行6場《TWINS SPIRIT》演唱會！早前阿Sa同阿嬌以一身紅色造型拍攝海報，其間玩互毆，阿嬌又爬上阿Sa身上，點知失平衡唔小心跌倒，40幾歲人仲咁百厭，好彩冇受傷。阿Sa話因為喺佢背脊跌，想抱都抱唔到，唯有拉住，好彩有個木箱托一托，阿嬌就話其實係旁邊拎住吹風機嗰位工作人員想拉實佢時，比把吹風機撞一下痛啲，其他冇大礙。