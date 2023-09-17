「樂壇核數師」Tyson分析港騷滯銷因由️ 唔敢再做主持驚爆粗瀨嘢 T…
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Viu1HK報導：「樂壇核數師」Tyson分析港騷滯銷因由️ 唔敢再做主持驚爆粗瀨嘢 ToNick為小花新戀情幫恆仔祈福
Tyson Yoshi、陳健安、吳林峰、張蔓莎同ToNick等今日出席《TONE Music Awards 2023頒獎典禮》記者會，雖然Tyson冇份提名，但專誠嚟撐主辦朋友，亦知道《未來音樂祭》銷情告急，會帶埋全公司買飛撐場，夠雷呀！佢仲化身「樂壇核數師」，拆解香港演唱會門票滯銷之謎，小編真係學到好多嘢呀！
講到佢最近同Do姐主持節目，被笑指升呢「主持天王」，不如捱義氣做埋頒獎禮主持？Tyson就耍手擰頭喇，係咪好想知點解呢？Tyson仲分享自己Cut Do姐電話嘅經歷，笑Cry呀！
ToNick都有份為《未來音樂祭》演出，笑言今次收半價，如果下次銷情都係唔掂，直頭唔收錢添喎！講到恆仔舊愛小花公開新戀情，隊友竟然爭住為恆仔祈福，想睇吓ToNick點「拆彈」，記得睇喇！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK