Tyson Yoshi 冧掂女友准買新車密做「空中飛人」不忘計劃驚喜求婚湯…
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Viu1HK報導：Tyson Yoshi 冧掂女友准買新車密做「空中飛人」不忘計劃驚喜求婚湯怡首次帶囡出活動 麥QQ超淡定爆cute
Tyson Yoshi今日 chok爆出席品牌活動，早前曾指想買車但女友Christy唔點頭所以冷戰，呢日佢以勝利者姿態笑話終於買咗新車！唔知最後Tyson點掂女友呢？Tyson話佢哋忙緊搬屋，執咗超多嘢出嚟，咁可以效法「張師傅」軒公搞賣物會喎！
一個星期後Tyson就同老友湯令山演出《MOOV LIVE TYSON YOSHI X GARETH.T》音樂會，依家正進入大直路，佢又指之後會再飛台灣至明年1月先返港，冇得同女友過聖誕兼跨年！雖然Tyson咁忙，但佢個心係有plan點同女友求婚，履行30歲前求婚承諾！
同場湯怡首帶埋得意囡麥QQ，以母女檔現身，QQ超淡定拖住媽媽隻手出場爆cute！湯怡大讚囡囡有鏡頭觸覺，又鍾意唱歌、跳舞，有做星嘅天分，所以唔排除之後會再同囡囡一齊開工！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK