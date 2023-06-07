Viu1HK報導：Tyson Yoshi今日以護眼青頭look出席figure活動，Tyson笑稱因為媽媽唔鍾意佢儲咁多，就搬晒去studio，數量方面佢笑話係多過啲fans內衣嘅，不過其實佢儲最多嘅係卡，女神三上悠亞梗係有佔一席位啦！Tyson首歌《be mine》嘅最新花絮片，仲見到佢飲女神口水尾添！