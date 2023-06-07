Tyson Yoshi恨要三上悠亞頭髮️女友Christy泰撞鬼教溝通僻邪
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Viu1HK報導：Tyson Yoshi今日以護眼青頭look出席figure活動，Tyson笑稱因為媽媽唔鍾意佢儲咁多，就搬晒去studio，數量方面佢笑話係多過啲fans內衣嘅，不過其實佢儲最多嘅係卡，女神三上悠亞梗係有佔一席位啦！Tyson首歌《be mine》嘅最新花絮片，仲見到佢飲女神口水尾添！
早排Tyson同Do姐出埠拍旅遊節目，佢笑話全程拍攝快、狠、準好正，又大讚Do姐好nice、又chill、零架子！Tyson搞笑話今次旅程令佢學識再更早到，笑話早半個鐘出現都已經見Do姐坐喺到！另外，女友Christy晒露美股相，Tyson話唔係自己揸機，識睇唔識影！最後仲爆女友同班friend齊齊撞鬼，而Tyson教嘅解決方法係「溝通」，笑爆嘴！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]