Tyson Yoshi️棺材放studio嚇親阿媽收Bra唔敢帶返屋企驚女友戴錯…
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Viu1HK報導：Tyson Yoshi️棺材放studio嚇親阿媽收Bra唔敢帶返屋企驚女友戴錯️
Tyson Yoshi今日喺中環出席全新個人大碟《2ND》發布活動。揼本不嬲都係佢指標，實體碟除咗出CD仲有黑膠同Cassette帶，總之一次過滿足唔同樂迷願望。出碟之外亦出埋周邊產品，最抵死係棺材頸鏈，佢百無禁忌話將來死都係用返呢個棺材嘅設計喎！其實個棺材係源自《If I Die Tonight》MV入面，之前成副棺放喺studio，有次阿媽仲嚇親添！
再講依家貴為Bra Bra Icon，咁點解唔出Bra Bra product？你估佢點答？咁依家連佢啲friend都因佢受惠，開騷有Bra收，好似早前嘅婁峻碩同噚晚嘅Marz23。Tyson仲爆有一男子不知幾開心，將啲Bra帶晒返屋企，但自己就唔夠膽，費事女朋友戴咗唔係自己嘅Bra喎，咁好笑得唔得㗎！
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