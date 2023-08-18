Tyson自爆任古巨基音樂會嘉賓蝦碌事 Gareth讚姜濤面豬登超soft 期待…
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Viu1HK報導：Tyson自爆任古巨基音樂會嘉賓蝦碌事 Gareth讚姜濤面豬登超soft 期待收bra搵物主
Tyson Yoshi、Gareth.T宣布喺12月中合體開MOOV LIVE騷！眾所皆知佢哋都係「白背心」嘅愛好者，但今次佢哋就想反「傳統」着西裝上台，唔知會唔會加撕爆裇衫環節呢？喺呢個時候，Tyson自爆黑歷史，就係近日做古巨基音樂會嘉賓嗰陣，升上台一刻件裇衫突然爆鈕，搞到佢超緊張！
另一邊廂，Gareth就力撐死黨姜濤個唱，battle籃球仲獻咗兩次吻，笑讚姜濤個面豬登好soft呀！每次Tyson出騷都必定收到fans嘅飛bra禮物，Gareth話對初體驗都有少少期待，仲勁搞笑呼籲送bra嘅fans喺個bra度寫低兩樣嘢，等佢容易啲搵物主喎！咪住先，有冇問過女友Moon Tang㗎？另外，想知佢哋到時同fans有咩互動？Tyson最近變身fans追美國搖滾樂隊LANY心如鹿撞趣事？就要睇啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK