Tyson拍《試玩毛》勁懊惱自嘲白痴 Jeffrey睇完虎牙表演封阿正做女神…
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Viu1HK報導：Tyson拍《試玩毛》勁懊惱自嘲白痴 Jeffrey睇完虎牙表演封阿正做女神李麗珍唔贊成️女兒許倚榕入行現場實況
Tyson Yoshi、Jeffrey魏浚笙今日出席活動話見到好多老友勁happy，其中Tyson指見到《試當真》班friend特別有親切感，事關佢啱啱join咗一集《試玩毛》，大玩西部牛仔槍戰，但Tyson玩完超懊惱，自鬧「太白痴」，仲話經過呢次學識唔好咁輕易信人添！
Tyson又自爆11月會出新歌，Jeffrey搞笑搶答已經率先聽咗一次，評語係「好掂」！問到Tyson今次MV又豪使咗幾多位數字？佢笑話依家經濟不景氣，學識用有限資源去拍MV，定係關因為最近食咗張處男牛肉乾事呢？而Jeffrey透露佢最近終於開始學車之旅，「中二病」又發作自詡好叻仔，冇炒車之餘又轉咗個靚彎，甚至叫阿sir對佢手車評分，會唔會太搞笑呀？另外，Jeffrey近日專程同三膠去support阿正嘅「虎牙」首次live演出，讚阿正尤如「靈系感女神」，有冇人明佢講咩？！睇訪問繼續聽Tyson同Jeffrey嘅爆笑閒聊，佢哋仲話要鬥一樣嘢添！
另一邊廂，「珍妹」李麗珍孖囡囡Annise許倚榕，首次以母女檔出活動，原來今次係Annise帶媽咪嚟party，不過佢就話對娛樂圈未有太大興趣，同時珍妹都話唔贊成阿女入行，話做個開心快活人仲好呀！
網民點睇？
JEFFREY真係自帶喜感
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK