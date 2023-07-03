被指訛稱同MIRROR合作，新城DJ凌志灝開記招！又關林作事？
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Viu1HK報導：林作又搞乜？今日佢孖新城電台DJ Edmond 凌志灝召開記者會。事緣有廣告公司指早前同MIRROR嘅姜濤、Ian陳卓賢、Anson Lo 盧瀚霆、Edan 呂爵安合作拍日本護膚品廣告，最後俾一間叫Lazy Marketing嘅市場推廣公司挪用該宣傳相同片，更聲稱係自己公司出品。
而凌志灝正係Lazy Marketing老闆，有網民發現早前因失言而被保險公司辭退嘅林作，亦俾呢間市場推廣公司聲稱同佢有合作，而林作更指佢呃錢！
今日凌志灝就同「受害人」林作及律師召開記者會澄清，凌承認一年前的確有將MIRROR段廣告片誤放上自己公司網頁：「嗰時我嘅前員工，佢嘅外判角色係有份拍呢個廣告，我叫佢俾一啲Reference，而我就誤用咗呢個job嘅Reference，誤擺上網。直至俾人出律師信我先知，而我已經有致歉，亦將條片下架，又有作出金額賠償，佢哋都接受咗！」當事人更表示被網絡欺凌，騷擾家人、同事及同事嘅家人。
凌志灝亦否認網民指被佢騙400萬，佢仲話事件對佢大受影響，首先新城DJ份工上星期已經局住辭退。而佢間市場推廣公司，亦損失咗過百萬生意。
林作亦解釋從來冇向人指責俾凌志灝呃錢，「我認為自己有責任出嚟幫Edmond澄清，事緣最近我失業所以飲酒，有個人半夜搵我，問我係咪俾Edmond呃錢？而我同佢講係另一間公司呃錢嘅故事，嗰個網民曲解咗我意思，我同Edmond兄完全冇生意來往。」凌志灝亦表示完咗記者會之後會帶律師去報警。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]