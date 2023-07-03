被指訛稱同MIRROR合作，新城DJ凌志灝開記招！又關林作事？

Viu1HK報導：林作又搞乜？今日佢孖新城電台DJ Edmond 凌志灝召開記者會。事緣有廣告公司指早前同MIRROR嘅姜濤、Ian陳卓賢、Anson Lo 盧瀚霆、Edan 呂爵安合作拍日本護膚品廣告，最後俾一間叫Lazy Marketing嘅市場推廣公司挪用該宣傳相同片，更聲稱係自己公司出品。