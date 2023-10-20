謝君豪獲母校演藝學院頒「榮譽院士」 家人朋友輪住慶祝 愛演戲不言休…
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Viu1HK報導：謝君豪獲母校演藝學院頒「榮譽院士」 家人朋友輪住慶祝 愛演戲不言休 12月孖王菀之演舞台劇笑對白難背現場實況
謝君豪今日現身《香港演藝學院榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮2023 》，獲母校頒發「榮譽院士」，真係威爆！豪哥話今晚同屋企人簡單食餐飯，但已有好多朋友約咗飯局要同佢慶祝咁話！豪哥又話唔會退休，因為太愛演戲。
豪哥嚟緊12月就孖王菀之、梁仲恆演出舞台劇《天色》，既係出爐舞台劇劇帝又係金馬影帝嘅豪哥，竟話對白好難背喎！喂呀是咪太謙先！想知更多？睇片啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK