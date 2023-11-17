洪嘉豪「投訴」️張蔓姿唔搵拍短片Beanies任鄧麗欣個唱嘉賓勁沾沾…
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Viu1HK報導：洪嘉豪「投訴」️張蔓姿唔搵拍短片Beanies任鄧麗欣個唱嘉賓勁沾沾CY陳宗澤寫情歌要愛情滋潤？
Kaho洪嘉豪孖Gigi張蔓姿今日出席港台活動，講到Gigi近期以「Gi導」身份首次導監演《獨白》，仲一次過搵嚟11位演員加入，Kaho聽到呷醋「投訴」Gi導冇搵佢拍，Gi導又點拆彈呢？距離Kaho個處男紅館騷少過半年時間，佢話下星期就會定演唱會名，暫時未有太多飛債，因為佢有條絕世好橋！
遊戲節目《困獸鬥》啱啱完結，Kaho話休息一陣都好，又大賣關子「冇人擔保過唔會返嚟嘅！」院友有你呢一句說話就夠晒！講到佢跌出我最喜愛男歌手10強，Kaho大方指投票就係咁，亦唔會諗入唔入番「戰團」，focus喺演唱會前出多6、7首歌安慰院友！
女團Beanies指活動入面同fans玩遊戲兼大派福利，咁會唔會唇印先？佢哋又分享日前為女神Stephy鄧麗欣擔任會展騷嘉賓嘅喜悅，最沾沾嗰個係Jaime張天穎？另外，CY自稱今年產量唔多，因為最近閉關寫歌，有Band Sound、有情歌等，咁寫情歌需唔需要愛情滋潤吓？即刻交畀CY同大家講！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK