柯煒林被談善言公報私仇摑到要敷冰 同衛詩雅咀到忘我唔識Cut 蘇皓兒…
廣告
Viu1HK報導：柯煒林被談善言公報私仇摑到要敷冰 同衛詩雅咀到忘我唔識Cut 蘇皓兒爆吳肇軒惹病全劇組
Will柯煒林、談善言、Michelle衛詩雅、吳肇軒、蘇皓兒同唐浩然等，今日出席ViuTV原創劇《Food Buddies》開鏡拜神，席間Will仲因為尊稱詩雅做前輩而要跪地認錯，笑Cry呀！老友鬼鬼嘅Will同阿談笑認嗌交戲係假戲真做，如果有枱一定反埋，Will仲話畀阿談兜巴星到「見紅」兼要敷冰；「前輩」阿談就「補刀」爆阿Will唔熟對白。另外詩雅同Will有唔少親熱戲，其中一場咀戲仲拍到超忘我，投入到導演嗌Cut都唔知，而Will都大讚「前輩」詩雅又瘦又好咀，好識Do喎！
另外，軒仔都艷福無邊，自爆劇中玩「3P」，但被蘇皓兒反寸佢帶菌，搞到自己拍完咀戲就病咗！Michelle就分別周旋喺Will、白只同唐浩然呢三位唔同style嘅型男，被問到會揀邊個，Michelle就即刻答「小朋友先做選擇，我全部都要！」認真識玩啊！
訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW
觀看更多精彩內容：https://www.viu.com