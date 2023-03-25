Winka結束6年情樂意試「Pre拍拖」️ 搵COLLAR姊妹做樹窿…
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Viu1HK報導：Winka結束6年情樂意試「Pre拍拖」️ 搵COLLAR姊妹做樹窿解情傷與Marf互相欣賞不比較
Winka陳泳伽3月推出成團後第一首Solo歌《一手造成》，新歌內容係嚟自佢嘅愛情故事。九師傅認長氣鍾意「講經」，拍拖時會嫌棄男友呢樣嗰樣，令對方冇唞氣嘅空間，佢話依家諗深一層，分手結局都係自己一手造成。Winka曾經試過分別大男人同溫柔型嘅男友拍拖，但佢好直接話自己小鳥依人，鍾意比較強勢，會成熟處理自己生活嘅另一半。
其實對結束上一段6年嘅感情後，Winka未完全recover到，佢話療傷等如發現自己，喺療傷嘅過程瞭解到自己就係最好安慰，而COLLAR嘅一班好姊妹亦成為佢嘅樹窿，為佢分憂、解情傷。不過Winka覺得愛情好重要仍然期待拍拖，仲話遇到合適嘅對象會先「Pre拍拖」，了解吓決定一唔一齊啊。Winka同隊友之間互相扶持鼓勵，其實或多或少都存在競爭，今次佢同好姊妹Marf撞正同日出歌，唔知九師傅點睇外間將佢兩個做比較呢？
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